Borrell sugere sanções da UE ao petróleo russo. Juros das dívidas aliviam, brent avança

09h20

Europa começa o dia no verde. Energia comanda perdas

A Europa arrancou a sessão no verde. O Stoxx 600 segue a valorizar 0,36% para 457,60 pontos, depois de ontem ter terminado a sessão a registar a maior queda desde o dia 10 de março. Dos vinte setores que compõe o índice, saúde e o setor automóvel lideram os ganhos, enquanto energia comanda as perdas.

Nas restantes praças europeias, o espanhol IBEX soma 0,41%, o alemão DAX valoriza 0,12% e o francês CAC 40 sobe 0,34%. Por sua vez Milão cresce 0,44%, Amesterdão valoriza 0,12%, enquanto Londres é a única praça do bloco a negociar no vermelho, a perder 0,25%. Por cá, o PSI segue a tendência europeia e soma 0,31%, puxado sobretudo pela Nos que ganha 1,71%.

A procura por ativos de risco diminuiu esta semana, com as ações tecnológicas a sofrerem com um movimento de vendas, à medida que nos EUA a Fed delineia uma política "falcão" de subida das taxas de juro e redução do balanço, enquanto na Europa aumenta a preocupação entre os "players" sobre o impacto da guerra na Ucrânia nos lucros das empresas e no crescimento económico do bloco.

Para o Morgan Stanley, o mercado europeu não nesta neste momento a medir os custos de uma possível contração do PIB, "apesar da forte probabilidade de uma recessão". O banco de investimento, citado pela Bloomberg, acrescenta ainda as avaliações baixas das ações refletem as previsões sobre os lucros, que ao que tudo indica irão diminuir nos próximos meses.

Já Monica Defended, diretora do Amundi Insitute, defendeu em entrevista à Bloomberg TV que "preferimos as ações norte-americanas que os títulos europeus" e explica porquê: "a Europa está a sofrer um choque idiossincrático devido à dependência energética [russa] e devido à proximidade com o conflito [na Ucrânia]".