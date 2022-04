Reino Unido diz que tropas russas abandonaram norte da Ucrânia. Futuros da Europa no verde

há 28 min. 07h38

EUA impõem sanções à gigante russa de diamantes Alrosa

O Governo dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira a imposição de sanções contra a gigante russa Alrosa, que explora a mina de Catoca, principal fornecedora de diamantes em Angola.



O Departamento de Estado dos EUA também colocou a United Shipbuilding Corporation na lista negra, bem como 28 subsidiárias e os membros da direção da empresa militar russa de construção naval. A medida bloqueia o acesso dos dois grupos ao sistema financeiro norte-americano.



"Estas ações, tomadas com o Departamento de Estado e em coordenação com os nossos aliados e parceiros, refletem o nosso esforço contínuo para restringir o acesso do Kremlin a ativos, recursos e setores da economia que são essenciais para alimentar e financiar a brutalidade de [o presidente russo, Vladimir] Putin", disse o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.



A Alrosa é a maior empresa de mineração de diamantes do mundo e responde por cerca de 90% da capacidade de mineração de diamantes da Rússia, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA.



A Alrosa gerou receitas de mais de 4,2 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros) em 2021. Os diamantes são uma das 10 principais exportações não energéticas da Rússia.



No final de março, quando o Reino Unido anunciou sanções contra a Alrosa, uma fonte da Sociedade Mineira de Catoca disse à Lusa que as medidas não iriam afetar a empresa angolana e descartou a possibilidade de despedimentos.



A empresa não seria também afetada pelas sanções impostas à banca russa, designadamente ao VTB África, banco que opera em Angola, uma vez que "trabalha maioritariamente com bancos nacionais", disse a fonte.



A Sociedade Mineira de Catoca é constituída pela Endiama (Angola), com 41%, Alrosa (Rússia), com 41% e a Lev Leviev International -- LLI (China), com 18%. Catoca é a quarta maior mina do mundo explorada a céu aberto e a maior empresa no setor diamantífero em Angola, operando desde 1996.



Está localizada no território do município de Saurimo, província da Lunda-Sul e possui 639 mil metros quadrados de extensão.