Warren Buffett compra participação de 4,2 mil milhões na HP

A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, divulgou ao mercado que comprou 121 milhões de ações da fabricante de computadores HP. De acordo com a informação partilhada, já durante a noite desta quarta-feira, a empresa de Buffett passa a deter uma participação de 11,4% na HP. Tendo em conta a cotação de fecho da última sessão, nos 34,91 dólares, a participação rondará os 4,2 mil milhões de dólares. À atual conversão, trata-se de um montante de 3,86 mil milhões de euros.

A informação divulgada à SEC, o regulador dos mercados nos Estados Unidos, não especifica concretamente se o investimento na HP foi feito diretamente por Buffett ou se foi executado por algum dos gestores de portefólio da Berkshire - Todd Combs ou Ted Weschler.

Em comunicado, a HP partilhou que a "Berkshire Hathaway é um dos investidores mais respeitados do mundo", com a empresa a "a dar as boas vindas a este investidor".

A informação à SEC foi enviada já após o fecho de Wall Street, mas foi visível a reação das ações no "after-hours", quando os títulos da HP dispararam 9,9% para 38,38 dólares. O efeito continua a sentir-se esta manhã, com as ações a valorizar 13,15% antes da abertura de Wall Street.

Esta compra do conglomerado empresarial é o terceiro investimento multimilionário no espaço de um mês. Antes disso, já tinha comprado a seguradora Alleghany, por 11,6 mil milhões de dólares, e também uma participação de mais de 7,5 mil milhões na Occidental Petroleum.



Com investimentos em diversas companhias, o setor tecnológico tem também peso nestas apostas do CEO da empresa. Buffett, de 91 anos, já classificou a participação que a empresa detém na Apple como uma das quatro gigantes que impulsionam o conglomerado.



A Berkshire Hathaway começou a comprar ações da dona do iPhone em 2016; dois anos depois, já registava uma participação de 5%, avaliada em 36 mil milhões de dólares. Com a subida das ações da Apple ao longo dos últimos anos, o investimento do oráculo de Omaha na tecnológica já rondará os 160 mil milhões de dólares.





Os três restantes pilares da Berkshire Hathaway, conforme contou Buffett aos acionistas, são as seguradoras da companhia, a Burlington Northern Santa Fe e o segmento de energia BHE.