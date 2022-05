Rússia quer pagar dívida em rublos após fim da exceção para aceder a dólares

Anton Siluanov, explicou que pretende usar rublos para pagar aos credores por considerar que o expirar da exceção dos EUA significa que Moscovo já não pode pagar em dólares. Assim, anunciou que serão feitas as transferências devidas para investidores estrangeiros, que poderão ter acesso aos fundos através da comissão de liquidação russa.

Desde as primeiras sanções contra a Rússia, o Departamento de Tesouro norte-americano, liderado por Janet Yellen, tinha concedido aos bancos uma autorização para processar qualquer pagamento de títulos de dívida da Rússia. Prevista no âmbito das drásticas sanções impostas a Moscovo devido à invasão da Ucrânia, a exceção chegou ao fim às 05h01 desta quarta-feira (hora de Lisboa), dois dias antes do próximo prazo de pagamento da Rússia.