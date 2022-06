Rússia entra em incumprimento. É o primeiro "default" em cem anos

echeados de moeda estrangeira devido às suas vastas receitas de petróleo e gás - até tentou efetuar o pagamento, que era devido desde 27 de maio, contudo chocou de frente com o bloqueio.



A Rússia entrou oficialmente em "default" este domingo, terminado o período de carência de 30 dias para pagar cerca de 100 milhões de dólares em juros aos detentores de dívida russa. É o primeiro incumprimento do país em mais de 100 anos. O anterior aconteceu em 1918.O "default" aconteceu depois dos países do Ocidente terem impedido o acesso do regime de Putin ao mercado internacional e, dessa forma, também às infraestruturas e instrumentos necessários para a concretização dos pagamentos. Moscovo - que tem os cofres r"Desde março que já antevíamos que um incumprimento russo seria provavelmente inevitável. A questão era quando", indicou à Reuters Dennis Hranitzky do escritório de advocacia Quinn Emanuel. "O Tesouro norte-americano interveio e respondeu-nos a essa pergunta. O "default" está agora à nossa frente."Ainda assim, é um incumprimento técnico, maioritariamente simbólico, e não reflete exatamente a situação económica e financeira do país já que a Rússia mantém as suas generosas receitas de petróleo e gás, e a sua população não deverá ser afetada. Ainda assim, o estigma provavelmente aumentará os custos de novos financiamentos no futuro.Agora a questão é o que acontece a seguir. Numa situação normal, seriam as agências de rating a emitir uma declaração de "default". Contudo, estão impedidas de operar no país devido às sanções ocidentais. Os detentores de títulos podem agrupar-se para fazer a sua própria declaração, ou podem preferir esperar para entender o desenrolar da guerra na Ucrânia enquanto tentam descobrir se há hipóteses de recuperar o dinheiro, ou pelo menos parte dele.Mas o processo de resolução pode ser longo. No anterior incumprimento, que aconteceu em 1918, a Rússia só chegou a acordo com credores em 1998."Uma declaração de 'default' é um evento simbólico", afirmou Takahide Kiuchi, economista do Nomura Research Institute em Tóquio, à Bloomberg. "O governo russo já não pode emitir dívida em dólares. A partir de agora, a Rússia não se pode financiar na maioria dos países estrangeiros."