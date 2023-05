Noite agitada em Kiev. Ucrânia diz ter abatido 21 drones lançados pela Rússia

"As táticas do adversário continuam (...) inalteradas: ao cair da noite, os terroristas lançam uma onda de dispositivos a partir de várias direções", disse o chefe da administração militar de Kiev, Sergii Popko, na sua conta do Telegram, citado pela agência Lusa.

Leia Também Santos Silva em vista oficial a Kiev sem PCP e Chega

Leia Também Kremlin diz que evitou atentado de Kiev à residência de Putin

Leia Também Guerra na Ucrânia. Borrell pede a Pequim que deixe de apoiar Moscovo





O presidente da Assembleia da República está acompanhado por quatro deputados do PS, PSD, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, sendo que o PCP e o Chega ficaram de fora, depois de na semana passada Santos Silva ter anunciado que excluiu o Chega das delegações das visitas a parlamentos estrangeiros.



Leia Também Kiev pede reunião urgente da ONU para travar "chantagem nuclear" russa inclui a realização de encontros institucionais ao mais alto nível, nomeadamente com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk, e com o primeiro-ministro, Denys Shmygal", segundo informou o seu gabinete.O presidente da Assembleia da República está acompanhado por quatro deputados do PS, PSD, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, sendo que o PCP e o Chega ficaram de fora, depois de na semana passada Santos Silva ter anunciado que excluiu o Chega das delegações das visitas a parlamentos estrangeiros.

Questionado pela Lusa, o gabinete de Santos Silva justificou a presença das quatro bancadas parlamentares por se ter combinado uma regra de rotatividade nestas deslocações, com um máximo de quatro deputados, e também como um sinal do apoio da Assembleia da República à Ucrânia.

A Ucrânia diz ter abatido 21 de 26 drones russos de fabrico iraniano, naquela que foi a terceira ronda de ataques noturnos em três dias.Alguns destes drones "kamikaze" tinham como alvo a capital, Kiev, onde, por volta da meia-noite foram acionadas as sirenes antiaéreas. Este tipo de drones são de uso único, transportam explosivos e são destruídos no ataque.Ainda esta quarta-feira, um depósito de combustível russo, na região de Krasnodar, esteve em chamas esta manhã. Segundo a agência estatal russa TASS, o fogo terá sido causado "pela queda de um drone".Através do Telegram, Veniamin Kondratyev, governador de Krasnodar, escreveu que o incêndio, na localidade de Volna, foi classificado como tendo dificuldade máxima. A cidade de Volna fica no distrito de Temryuk, próximo da ponte da Crimeia e do estreito de Kerche, que liga a Rússia continental à península.Os Estados Unidos estão em vias de anunciar um novo pacote de ajuda militar a Kiev, no valor de 300 milhões de dólares, que vão incluir pela primeira vez um "rocket" de longo-alcance, segundo dois oficiais norte-americanos citados pela Reuters.Esta terça-feira, a Casa Branca divulgou que terão morrido ou ficado feridas 100 mil militares russos nos últimos cinco meses de guerra na Ucrânia, principalmente na região de Bakhmut. O porta-voz de segurança nacional, John Kirby, afirmou que o número, baseado em estimativas de inteligência dos EUA, inclui mais de 20 mil mortos.O Kremlin já respondeu às estimativas de Washington que diz serem falsas e "arrancadas do nada", acrescentando que era impossível os Estados Unidos terem acesso a dados reais.Augusto Santos Silva, que está esta terça e quarta-feira em visita oficial a Kiev, cujo programa "