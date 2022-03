UE quer acelerar fim da dependência de combustíveis fósseis da Rússia

A União Europeia (UE) deverá parar de importar combustíveis fósseis da Rússia em cinco anos, disse esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no arranque da cimeira informal dos líderes da UE.



"Dependemos demasiado dos combustíveis fósseis da Rússia", escreveu no Twitter.



Von der Leyen indicou que irá propor, em meados de maio, um plano para "descontinuar faseadamente (phase out)" o petróleo, gás e carvão russo até 2027.







Today and tomorrow in Versailles we will chart the way forward:



• Unwavering support to Ukraine



• Phasing out our dependency on Russian fossil fuels



• Reinforced defence capabilities



• Robust growth model pic.twitter.com/SK7EIUqZmq