Um terço dos portugueses acha que guerra na Ucrânia vai durar vários anos

Cerca de 37% da população portuguesa é da opinião que a guerra na Ucrânia não está para acabar num futuro próximo, mas sim daqui a vários anos. Sobre o impacto do atrito entre Moscovo e o Grupo Wagner, quase metade vê como um acontecimento que enfraqueceu o líder russo Vladimir Putin.



Os inquiridos da sondagem da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, apesar de terem algumas dificuldades em fazer previsões (33,2% não sabe/não responde), consideram que a invasão da Rússia em território ucraniano está para durar. Por outro lado, 29,9% são mais otimistas e acreditam que o conflito verá o seu fim chegar neste ou no próximo ano: 10,0% acham que será ainda em 2023 e 19,9% pensam que será em 2024.







Quase metade acha que rebelião enfraqueceu Putin



Questionados sobre o impacto da rebelião do Grupo Wagner contra o exército russo no dia 23 de junho, a maioria dos 623 inquiridos pela Intercampus concorda que Putin não saiu fortalecido do acontecimento: 48,2% acreditam que saiu mais fraco e 25,8% acham que a força de Putin é a mesma que tinha antes do conflito com os mercenários.





Ainda assim, um décimo dos portugueses defende que o episódio que resultou da crescente tensão entre o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, e o Ministério da Defesa russo fortaleceu o líder do Kremlin.





Leia Também Tensão na Rússia: Kremlin acusa líder do grupo Wagner de motim