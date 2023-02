A União Europeia está em processo de discussão do décimo pacote de sanções à Rússia. No anúncio feito na manhã desta quarta-feira por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o objetivo é que o novo pacote coloque em vigor um embargo sobre o comércio e um limite nas exportações de tecnologia.Espera-se que as novas medidas possam penalizar a Rússia em 11 mil milhões de euros, numa altura em que o bloco dos 27 Estados-membros procura "enfraquecer" a habilidade de Moscovo para manter a sua "máquina de guerra", explicou a presidente da Comissão.O décimo pacote de sanções pretende restringir exportações de componentes eletrónicos usados em sistemas russos, como drones, misseis e helicópteros. De acordo com uma versão preliminar, citada pelo Financial Times, vão ser acrescentados à lista compostos químicos mais raros, circuitos integrados e câmaras termais.Pela primeira vez, a UE quer também sancionar o Irão pelo fornecimento de drones ao regime de Putin e entre as propostas estão sanções a entidades iranianas, algumas ligadas à guarda revolucionária iraniana.Adicionalmente deve ser retirado o acesso ao SWIFT a mais quatro bancos russos, incluindo o Alfa-Bank, o Tinkoff e o Rosbank, segundo avança a Reuters, citando pessoas com conhecimento do assunto.Os 27 Estados-membros estão também a olhar para maiores apertos nas vendas de dados de satélites à China, dada a possibilidade dessa informação ser passada à Rússia, bem como formas de ter um melhor controlo dos ativos russos na Europa. De acordo com responsáveis da UE, citados pela agência de informação canadiana, a organização europeia já localizou 33,8 mil milhões de euros de ativos do banco central russo em território europeu, de um total 300 mil milhões de ativos estimados fora da Rússia.Como parte destas novas medidas estará também sobre estudo sanções a uma empresa de transporte marítimo sediada no Dubai, a SUN Ship Management, devido a suspeitas de que terá ajudado a Rússia a fugir às sanções nas exportações de petróleo."Manter a pressão" na Rússia é o mote de von der Leyen, que procura aprovar este novo pacote de sanções a 24 de fevereiro, data em que passa um ano desde a invasão russa da Ucrânia.Ainda esta quarta-feira a presidente da Comissão deverá reunir-se com os embaixadores dos 27 Estados-membros, depois dos membros do governo da UE terem sido informados ao longo do fim de semana das novas medidas.