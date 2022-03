Visa e Mastercard suspendem operações na Rússia

A Mastercard "decidiu suspender (a sua) rede de serviços na Rússia", e a Visa "cessará todas as transações nos próximos dias", disseram as duas empresas em comunicado.A Mastercard disse que os cartões emitidos por bancos russos deixarão de ser suportados pela sua rede e qualquer cartão emitido fora do país não funcionará em lojas ou caixas automáticas russas."Não tomamos esta decisão de ânimo leve", afirma a Mastercard no comunicado, acrescentando que a mudança foi feita após discussões com clientes, parceiros e Governos.Por sua vez, a Visa disse que está a trabalhar com clientes e parceiros na Rússia para cessar todas as transações ao longo dos próximos dias."Somos obrigados a agir na sequência da invasão (...) da Rússia à Ucrânia, e dos acontecimentos inaceitáveis a que assistimos", disse o presidente e diretor executivo da Visa, Al Kelly, também em comunicado.Muitas outras empresas em todo o mundo também tomaram medidas para aumentar a pressão financeira sobre a Rússia na sequência do ataque à Ucrânia."Esta guerra e a constante ameaça à paz e estabilidade exigem que respondamos de acordo com os nossos valores", acrescentou Kelly.Em declarações feitas hoje, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha pedido sanções económicas mais duras contra a Rússia, incluindo a suspensão dos cartões de crédito Visa e Mastercard na Rússia.A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar, tendo os ataques provocado, de acordo com as Nações Unidas, mais de 1,2 milhões de refugiados.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.