A "democracia europeia está sob ataque", diz presidente do Parlamento Europeu

Eva Kaili, durante o fim-de-semana, por suspeitas de integrar uma rede de crime organizado que fez lóbi a favor do Qatar.

Leia Também Autoridades gregas congelam bens de vice-presidente do Parlamento Europeu

A "democracia europeia" e "o Parlamento Europeu estão sob ataque", afirmou esta segunda-feira a presidente da instituição, Roberta Metsola, em Estrasburgo. A responsável reagia à detenção da vice-presidenteRessalvando a necessidade de ter cuidado com as declarações, de modo a não prejudicar a investigação, a líder da instituição disse: "Foram os dias mais longos da minha carreira"."A corrupção não pode compensar e nós fazemos a nossa parte para assegurar que estes planos não se materializam", vincou, apontando que estas "figuras malignas ligadas a países terceiros usaram organizações não-governamentais, indíviduos e membros do Parlamento Europeu"."Haverá sempre aqueles para quem um saco de dinheiro vale o risco. O que é essencial é que essas pessoas percebam que serão apanhadas", reforçou, apelando aos diferentes partidos que "resistam à tentação de explorar este momento para ganhos políticos". Não é uma questão de "direita ou esquerda", mas sim de "certo e errado", vincou.



Esta segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse querer avançar com um organismo transversal europeu de ética. O objetivo, reforçou, é o de as instituições manterem "os mais altos padrões de independência e integridade".



A detenção de Eva Kaili - e de outras quatro pessoas - ocorreu durante o fim-de-semana na Bélgica. Segundo a agência France-Presse, as autoridades realizaram buscas em mais de 16 casas, sobretudo de assessores parlamentares do Parlamento Europeu, e confiscaram cerca de 600 mil euros em Bruxelas, tendo Kaili sido apanhada "em flagrante delito". Tanto o Parlamento Europeu como o seu partido anunciaram de imediato a sua suspensão.