Alemães estão a esvaziar poupanças da covid-19 para enfrentar inflação

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Com a subida dos preços da energia a contaminar todo o cabaz de produtos, os alemães estão a recorrer cada vez mais às avultadas poupanças arrecadadas durante a pandemia. Um estudo do "think thank" alemão Ifo revela que as poupanças dos alemães "quase desapareceram" no primeiro trimestre e que as famí...