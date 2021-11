Alemanha deve regressar às rígidas regras internas sobre dívida em 2022, avisa Bundesbank

SPD,

O banco central da Alemanha defende que o próximo Governo, liderado pelos social-democratas dodeveO Bundesbank considera que 2022 "não será um ano de crise" e que não se justifica a manutenção dos limites impostos à dívida alemã.Num relatório divulgado pelo Bundesbank esta segunda-feira, o banco central argumenta que o congelamento das rígidas regras internas que"Há indícios de que 2022 não será um ano de crise. A esse respeito, é provável que exista uma necessidade comparativamente limitada de gastos governamentais relacionados com a covid-19. Além disso, espera-se uma normalização da situação económica, em linha com as últimas estimativas do Governo", refere.O banco central dá ainda conta de que a receitas orçamentais superaram as expectativas pré-pandemia e queO Bundesbank sublinha, no referido relatório, que a"Os governos federal e estatal estão sujeitos ao travão da dívida interno. São também co-responsáveis ??pelo cumprimento das regras orçamentais europeias", recorda o Bundesbank.As regras orçamentais da União Europeia exigem que os Estados-membros cortem a dívida todos os anos para manter um limite máximo de 60% do PIB para a dívida. No entanto, com os diferentes Estados-membros a investirem milhões de euros para mitigar os impactos da covid-19, Bruxelas acionou a