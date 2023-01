Apesar dos receios com uma recessão há menos desempregados na Alemanha

O desemprego na Alemanha diminuiu em dezembro, avançou o Ministério alemão do Trabalho, contrariando todos os prognósticos de um novo aumento, enquanto o mercado se preocupa com uma possível recessão na Europa este ano.O Instituto Federal do Trabalho disse que o número de pessoas desempregadas diminuiu em 13.000 em dezembro para 2,52 milhões, quando todos os 15 economistas interrogados pela Bloomberg esperavam um aumento.Segundo a agência de notícias, a taxa de desemprego ficou em 5,5%, superando também as expectativas.A economia alemã, muito exposta ao gás russo, tem vindo a sofrer as consequências da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que provocou disrupções na cadeia de abastecimento e tinha puxado a inflação para níveis recorde na maior economia do mundo.No entanto, os dados sobre o desemprego de hoje mostram que o mercado laboral manteve-se estável apesar dos receios de uma recessão, com o emprego no ano passado a atingir o nível mais alto desde a reunificação da Alemanha em 1990."No ano passado, as consequências da guerra russa contra a Ucrânia - aumentos de preços, incertezas, mas também a migração de refugiados - deixaram a sua marca. No entanto, tendo em conta a amplitude dos flagelos, estes foram moderados", disse a ministra do Trabalho, Andrea Nahles, citada pela Reuters.

O aumento do número de desempregados tem sido atribuído à integração de refugiados ucranianos. Numa base anual, o desemprego teria sido menor em dezembro se isso não tivesse acontecido, disseram ainda as autoridades.