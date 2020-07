Berlim manifesta apoio ao BCE após críticas do Tribunal Constitucional alemão

Os planos de ajuda maciços são "bem proporcionados" e, do ponto de vista do Governo, o Banco Central alemão (Bundesbank) "está habilitado a continuar a participar na aplicação" das verbas, escreveu Olaf Scholz, numa carta enviada ao presidente da Câmara de Deputados alemã.A missiva, a que a agência noticiosa France-Presse (AFP) teve acesso, constitui uma resposta à recente tomada de posição do Tribunal Constitucional alemão, que pôs em causa a legalidade dos planos de ajuda do BCE à economia europeia, durante a fase aguda da pandemia do novo coronavírus.O TC alemão mostrou-se muito crítico em relação aos resgates maciços de dívida nos mercados por parte do BNC, pondo também em causa a "proporcionalidade", duvidando da eficácia e alertando para efeitos secundários muito nefastos, como os de arruinar as poupanças dos alemães, levando as taxas de juro a níveis muito baixos.Os juízes do TC alemão deram três meses ao BCE para explicar e justificar pormenorizadamente o programa, o mesmo sucedendo ao Governo alemão, através do Parlamento.O apoio dado hoje pelo ministro das Finanças alemão, no entender da AFP, é um "elemento crucial" para a resolução do conflito jurídico-financeiro.Sob pena de uma resposta adequada, o TC alemão ameaçou interditar a participação do banco central alemão nos planos de ajuda financeira à Zona Euro.A AFP realça que, sem o apoio financeiro da primeira economia europeia, os programas de resgate da dívida poderão perder grandemente a sua eficácia.Na carta, hoje, Olaf Scholz indicou que, nas últimas semanas, tem mantido "múltiplas conversas" com o Bundesbank e com o BCE, mas não adianta pormenores.