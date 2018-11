Brexit: Reino Unido pode perder 169 mil milhões de euros se sair da UE sem acordo

Peter Nicholls/Reuters

O diário britânico divulgou as estimativas do Tesouro britânico, informações reveladas antes de o Banco da Inglaterra publicar hoje a análise sobre o impacto económico do acordo do 'Brexit', negociado pelo Governo britânico e aprovado pelos 27 Estados-membros da UE no último domingo.

Segundo o jornal, o plano do 'Brexit' defendido pela primeira-ministra britânica conservadora Theresa May, custaria uma perda de produção de 40 mil milhões de libras (45 mil milhões de euros) no mesmo período.

A análise do Tesouro afirma que com o acordo de Theresa May, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico ficaria entre 1% e 2% menor em 15 anos do que em relação ao valor obtido se permanecesse na UE, em comparação com os 7,5% no caso de Londres sair do bloco sem acordo.

O Banco de Inglaterra indicou que irá publicar a análise para dar tempo ao Parlamento para avaliar os dados antes de 11 de Dezembro, data em que a Câmara dos Comuns vai votar o acordo do 'Brexit', negociado entre Londres e Bruxelas durante 18 meses.

Vários deputados conservadores eurocépticos, o Partido Trabalhista e o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte já manifestaram a sua oposição e espera-se que votem contra o acordo na Câmara dos Comuns a 11 de Dezembro.

O Reino Unido vai sair da UE em 29 de Março de 2019, quando começará um período de transição que durará até ao final de 2020 e durante o qual ambas as partes esperam negociar o futuro relacionamento comercial e de segurança.