Comissário europeu do Comércio demite-se após jantar polémico

De acordo com vários jornais irlandeses, nomeadamente o The Irish Times, o Irish Examiner e o Independent, Hogan irá entregar ainda esta quarta-feira a sua carta de demissão à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



O irlandês Phil Hogan vai demitir-se esta quarta-feira do cargo de comissário europeu para o Comércio, avança a imprensa irlandesa.A demissão surge após Hogan ter violado as regras de prevenção da covid-19 num jantar durante uma viagem à Irlanda.Em causa está um jantar num clube de golfe na Irlanda a 19 de agosto. Hogan foi um dos políticos irlandeses e altos funcionários presentes no jantar que contou com cerca de 80 convidados. Isso no mesmo dia em que o Governo irlandês impôs uma restrição máxima de seis pessoas em eventos em recintos fechados após o aumento dos novos casos de infeção pelo coronavírus.O relato do jantar agitou a opinião pública irlandesa e levou a diversas demissões de políticos presentes, incluindo o ministro da Agricultura, Dara Calleary.O primeiro-ministro,