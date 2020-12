Costa: Acordo sobre orçamento e fundo de recuperação permite "vencer crise social e económica"

Leia Também Líderes europeus aprovam bazuca de 1,8 biliões de euros

"Acordo alcançado no Conselho Europeu sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Plano de Recuperação Europeu. Ultrapassámos o impasse e temos agora os meios para vencer a crise social e económica", reagiu António Costa através da sua conta oficial na rede social Twitter.Na mensagem, o primeiro-ministro português salientou também que a "implementação dos Planos de Recuperação e Resiliência será uma das prioridades da presidência portuguesa", que terá início a 01 de janeiro.Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia fecharam hoje em Bruxelas um acordo em torno do quadro orçamental até 2027 e do Fundo de Recuperação, anunciou o presidente do Conselho Europeu."Acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Pacote de Recuperação 'NextGenerationEU'. Podemos começar agora com a implementação e reconstruir as nossas economias", anunciou Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.O presidente do Conselho Europeu acrescenta que este pacote de recuperação de um montante global de 1,8 biliões de euros, por muitos designado como a 'bazuca' para combater a crise provocada pela pandemia da covid-19, está assim a postos para impulsionar "a transição verde e digital" da Europa.Este pacote constituído por um orçamento plurianual de 1,08 biliões de euros para os próximos sete anos e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões havia sido já acordado pelo Conselho Europeu em julho, mas estava bloqueado por um veto de Hungria e Polónia, que discordavam do mecanismo sobre o Estado de direito que lhe estava associado, agora ultrapassado.