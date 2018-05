Seis anos depois, Angela Merkel regressou a um Portugal que hoje se apresenta numa "situação optimista" e numa altura em que se aproxima um decisivo Conselho Europeu em que será discutido o futuro da União Europeia e, em particular, o reforço da integração da Zona Euro.





Só que a conjuntura não ajuda, em especial devido à crise política italiana, vista como a maior ameaça à integridade da área do euro. O primeiro-ministro António Costa e a chanceler alemã mostraram-se em sintonia na constatação de que Lisboa e Berlim têm divergências e nunances quanto às soluções mas partilham o compromisso de defesa do projecto europeu.

Essas diferenças ficaram claras nas declarações de ambos. António Costa considera que a situação em Itália demonstrou "duas coisas". A primeira é que quando a União não responde "atenpadamente as factores de crise" são gerados "fenómenos de populismo, extremismo, radicalismo e nacionalismo", o que exige que a Europa responsa "depressa".Em segundo lugar, "todos somos indirectamente atingidos, o que reforça a necessidade de mecanismos de estabilização que previnam" crises com efeitos assimétricos no seio do euro. Sobre esta questão, Angela Merkel limitou-se a dizer que aguarda pela "formação de um novo governo" em Itália considerando que o mais importante é que a "Europa faça tudo para que, a cada momento, tenha capacidade de acção".

"Iremos falar com o novo governo italiano e faremos tudo para que haja boa cooperação", acrescentou a chanceler notando não gostar de "especular" numa fase em que ainda não foi encontrada uma solução governativa na terceira maior economia do euro.



É que enquanto países como Portugal ou a França defendem a constituição de uma significativa capacidade orçamental para a moeda única capaz de prevenir e estancar os efeitos de crises financeiras, a Alemanha não está disponível a ir tão longe na partilha de riscos.



A chanceler terminou assim a visita oficial a Portugal, a segunda desde que em 2005 assumiu a chancelaria germânica. Depois de ontem ter estado em Braga e no Porto, esta manhã começou por manter uma conversa informal com o presidente do PSD, Rui Rio, seguindo-se uma conversa, em Belém, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





Uma conversa a sós com Costa a que se juntaram depois comitivas governamentais dos dois países culminou uma viagem que permitiu aos dois países "estreitar" as relações bilaterais que para Merkel são "muito boas".

(Notícia actualizada às 13:25)