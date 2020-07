Costa satisfeito por países começarem a aceitar "diferenciação regional"

António Costa confirmou aos jornalistas presentes na capital húngara ter conversado com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, sobre as restrições aplicadas aos cidadãos que queiram viajar entre Portugal e aquele país.O primeiro-ministro português adiantou ter tido oportunidade de "explicar bem [a Orbán] a especificidade regional da situação que se vive em Portugal"."O primeiro-ministro [Orbán] ficou de considerar todos os dados que lhe forneci e de fazer uma apreciação", revelou ainda António Costa especificando que essa avaliação deverá acontecer já na reunião que o executivo húngaro tem prevista para amanhã.António Costa recordou que a grande maioria dos novos casos de covid-19 registados em Portugal está concentrada na Área Metropolitana de Lisboa, pelo que "não faz sentido" penalizar regiões como o Algarve, a Madeira ou os Açores, onde a situação da pandemia está sob controlo.Como tal, o governante aproveitou para se regozijar pelo facto de "muitos países", como já fez a "Bélgica e a Holanda", estarem agora na disposição de "aceitar a diferenciação regional" pretendida por Portugal, penalizado pelo facto de o critério determinante escolhido na União Europeia dizer respeito ao número de novos contágios por cada 100 mil habitantes.Desde as 00:00 desta terça-feira, a Hungria colocou Portugal na "lista laranja", o que significa que aqueles que viajem do território nacional para solo húngaro terão de ficar de quarentena.No conjunto dos 27 Estados-membros da UE, há 15 que determinaram que os cidadãos oriundos de Portugal não podem entrar nos respetivos territórios, ou então podem somente fazê-lo sob medidas restritivas e de contenção da pandemia.O Governo português defende que a UE, através da Comissão Europeia, devia ter assumido um papel de liderança e de coordenação do processo de reabertura dos corredores aéreos.