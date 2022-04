Eleições francesas com taxa de participação de 63,23% às 17 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de participação nas eleições presidenciais francesas, que se realizam este domingo, era às 17 horas de 63,23%.À mesma hora, na primeira volta, esse número era de 65%.





Já comparativamente com a segunda volta das Presidenciais de 2017, a percentagem de eleitores que votou até às 17h (16h em Portugal) era igualmente inferior em dois pontos percentuais. Nessa eleição, que também opôs Emmanuel Macron e Marine Le Pen, tinham ido às urnas até à mesma hora 65,3% dos franceses.





Os eleitores estão este domingo a escolher o futuro Presidente. Na primeira volta, realizada a 10 de abril, Macron, o Presidente cessante, foi o mais votado dos 12 candidatos na corrida, obtendo 27,85% dos votos, seguido de Le Pen, com 23,15%, segundo os resultados oficiais.



A votação decorre até às 19:00 (18:00 em Lisboa) na maior parte do país e até às 20:00 (19:00 em Lisboa) nas grandes cidades.





Na campanha eleitoral para esta segunda volta os dois candidatos dramatizaram o discurso e lançaram todos os esforços possíveis para conquistar, sobretudo, os votos dos apoiantes de Jean-Luc Mélenchon (esquerda radical), que na primeira volta das eleições foi o terceiro mais votado (22%), e mobilizar os abstencionistas.





Na reta final da campanha, Macron recebeu um apoio de peso, com os primeiros-ministros de Portugal e Espanha e o chanceler alemão a apelarem à votação no governante francês, defendendo que a França deve permanecer do lado dos valores da Europa.

As últimas sondagens mostram que Emmanuel Macron tem entre 10% a 15% de vantagem na intenção de voto face a Marine Le Pen.



A sondagem com maior distância entre o atual Presidente e a líder da extrema-direita é o estudo elaborado pelo gabinete Ipsos-Sopra Steria para a rádio Franceinfo e para o jornal "Le Parisien", com Macron a chegar a 57% da intenção de votos e Le Pen a ter 43%.