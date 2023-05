Emprego recorde aproxima Portugal e UE da meta de 2030

Nos próximos anos será mais difícil fazer subir a taxa de emprego, mas a perda de população pode ajudar no indicador no caso português. O país ficou no final do ano passado a 2,5 pontos percentuais de cumprir os objetivos para a década.

