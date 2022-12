Endividamento com garantias do Estado coloca em perigo setor financeiro de Itália

Até ao segundo trimestre do ano, as empresas italianas contraíram empréstimos com garantias de Estado no montante total de 123,2 mil milhões de euros, segundo um relatório da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês). O valor fica acima dos 118 mil milhões registados no trimestre anterior, o que mostra que este tipo de empréstimos está a aumentar. No entanto, tendo em conta os atuais níveis de endividamento das empresas italianas, qualquer ajuda extra sobre a forma de contração de novos empréstimos ameaça tornar as empresas apoiadas numa situação de insustentabilidade financeira, numa altura em que a economia está a desacelerar.



"Estamos a caminhar sobre gelo muito fino", alerta Stefano Caselli, reitor da SDA Bocconi School of Gestão em Milão. "Se o sistema financeiro em Itália entrar em recessão e as pressões sobre os preços da energia continuarem altas, o endividamento das empresas tornar-se-á um problema".



Durante a pandemia, os empréstimos com garantias de Estado foram uma forma de dar liquidez de uma forma rápida às empresas. Mas agora, com a subida das taxas de juros e um crescimento a ritmo mais lento, muitas empresas italianas estão a ter dificuldades em pagar os empréstimos, o que aumenta o risco de as contas públicas italianas virem a ser comprometidas pelas responsabilidades contingentes assumidas pelo Estado.

Apesar de os empréstimos com garantias do Estado estarem a diminuir na maioria dos países europeus, em Itália continuam a aumentar. A tendência traz agora dificuldades acrescidas ao Governo de Giorgia Meloni na hora de apoiar um tecido empresarial sobreendividado a ultrapassar a atual crise energética.Em comparação com os restantes países do euro, Itália é o país com mais empréstimos com garantias do Estado concedidos durante a pandemia (84,8% do total). Seguem-se Espanha (78,9%) e França (65,8%).