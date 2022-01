Banca nacional atrás da Europa na recuperação de rendibilidade

Autoridade Bancária Europeia afirma que a rendibilidade do capital próprio do sistema financeiro europeu já regressou a níveis de 2019. Bancos portugueses melhoraram o rácio, mas ainda ficam aquém do pré-pandemia. Malparado continua em queda, mas acima da média dos bancos da União Europeia.

Banca nacional atrás da Europa na recuperação de rendibilidade









