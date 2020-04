Centeno pede "plano de recuperação amplo e coordenado"

This is no time for business-as-usual politics. We must show our citizens that Europe protects them. We must stand tall. https://t.co/RjVKBMwTBy — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 7, 2020

Esta espécie de Plano Marshall foi já defendida por diversos líderes e dirigentes europeus, sendo que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem vindo a defender que a recuperação deve ser integrada no âmbito do próximo orçamento de longo prazo da UE, processo bloqueado há largos meses. Von der Leyen já se comprometeu a avançar uma nova proposta para o Quadro Financeira Plurianual para o período entre 2021 e 2027."Precisamos de um plano europeu para ajudar a proteger os mais afetados e assegurar que o mercado único sai ileso desta crise", declarou o governante português.Sobre o encontro que decorre nesta altura, o também ministro português das Finanças frisou que o Eurogrupo de hoje vai preparar o "pacote mais amplo e ambiciosa" já desenhado por esta instituição, o qual assenta em três pilares já amplamente noticiados pela comunicação social.Em causa está um pacote global de 500 mil milhões de euros para apoiar países, trabalhadores e empresas. Até 240 mil milhões poderão ser assegurados através do recurso a empréstimos providenciados pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), 100 mil milhões dizem respeito a empréstimos assegurados pelo recém-proposto programa SURE para financiar o pagamento de salários e, por fim, 200 mil milhões relativos a linhas de crédito concedidas a PME pelo Banco Europeu de Investimento (BEI).Mário Centeno considera que estas "redes de segurança" não podem ser discutidas sem ter em conta a recuperação económica que acabará por "moldar" a Europa que sair da crise."Sabemos que não é tempo das políticas do costume, temos de mostrar aos nossos cidadãos que a Europa nos protege", concluiu Centeno num claro apelo para que os Estados-membros adotem medidas arrojadas.Apesar de muito discutida nas últimas semanas, a emissão de dívida europeia conjunta (eurobonds), defendida por vários países, entre os quais Portugal, Espanha, Itália e França , não deverá conhecer avanços na reunião desta terça-feira. Holanda e Alemanha continuam a afastar uma possibilidade que também ficou pelo caminho aquando da crise das dívidas soberanas.Perante o bloqueio imposto por Haia e Berlim, Centeno concedeu, no fim de semana, uma entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung em que defendeu que, nesta fase, a Europa deve concentrar-se nas medidas em que existe maior grau de consenso.