Exportações alemãs sofrem em Fevereiro maior queda em dois anos e meio

As vendas ao exterior da maior economia europeia registaram em Fevereiro, em termos ajustados de sazonalidade, uma queda de 3,2%, a maior descida mensal desde Agosto de 2015, informou esta segunda-feira o Gabinete Federal de Estatística (Destatis) germânico. As importações recuaram 1,3%.

Os analistas contactados pela Reuters previam que as exportações tivessem aumentado 0,2% e as importações tivessem crescido 0,3%.

A valorização do euro face ao dólar terá influenciado o desempenho das exportações alemãs.

O excedente comercial da Alemanha encolheu dos 21.500 milhões de euros em Janeiro para os 19.200 milhões de euros, o nível mais baixo em 13 meses. Os analistas apontavam para um superávite de 21.400 milhões de euros.

Este indicador, juntamente com a quebra da produção industrial registada em Fevereiro, também a maior desde Agosto de 2015, parece indicar que a maior economia europeia estará a desacelerar.