Desemprego na Alemanha desce para novo mínimo de 5,3%

O desemprego na Alemanha voltou a cair este mês, com as empresas a reforçarem a sua força de trabalho para responder ao aumento das encomendas. De acordo com as informações reveladas esta quinta-feira, 29 de Março, pela Agência Federal do Trabalho, a taxa de desemprego atingiu, em Março, um novo mínimo de 5,3%.





Os dados, ajustados de efeitos sazonais, mostram que o número de pessoas sem trabalho desceu em 19 mil para 2,373 milhões. Os economistas consultados pela Bloomberg antecipavam uma descida mais ligeira, de 15 mil.