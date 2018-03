O conselho de assessores do governo liderado por Angela Merkel reviu em alta ligeira a estimativa de crescimento da maior economia do euro em 2018, dos 2,2% estimados no Outono para 2,3%.

Para a zona euro, o relatório dos peritos alemães considera que o PIB vai crescer 2,3% este ano (contra 2,1% no outono) e 1,9% em 2019.



Contudo, o relatório alerta para os efeitos negativos que podem acarretar, especialmente sobre a economia alemã, a "espiral proteccionista" procedente dos Estados Unidos e, mais concretamente, as medidas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio decididas pelo presidente Donald Trump.



Outros factores de incerteza na zona euro destacados são os resultados das eleições de 4 de Março em Itália, que fazem prever uma complexa formação do próximo governo naquele país, e a "insegurança" persistente do desenvolvimento das negociações do "Brexit".



Os "Sábios" advertem também para o nível de endividamento excessivamente alto de alguns Estados-membros, citando explicitamente o caso de Itália.



Nas avaliações gerais, os Cinco Sábios consideram que à escala global a economia está na sua primeira "fase expansiva sincronizada" desde o início da crise financeira, há dez anos.



Segundo as estimativas dos "Sábios", a economia mundial deverá crescer 3,4% em 2018 e 3,1% em 2019.

