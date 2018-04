Actividade industrial da Zona Euro com pior crescimento em oito meses

A actividade industrial da Zona Euro cresceu, em Março, ao pior ritmo dos últimos oito meses, com as fábricas a adiarem a produção devido às limitações de capacidade.





Segundo os dados divulgados pela IHS Markit, o índice PMI para a indústria – que mede a "saúde" deste sector através das condições actuais de negócios – desceu de 58,6 pontos, em Fevereiro, para 56,6 pontos, em Março, um valor em linha com a primeira estimativa. Leituras acima de 50 pontos indicam expansão, ao passo que valores abaixo desse limiar sinalizam contracção.