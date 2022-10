O novo Governo italiano compromete-se a reduzir o défice e a dívida pública "nos próximos anos" e a apoiar famílias e empresas, face ao aumento dos preços da energia, garantiu esta segunda-feira o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti.Segundo o ministro, que falava em Roma, numa conferência sobre a banca, o Governo está "bastante convicto da urgência de proteger famílias, sobretudo as mais vulneráveis, do aumento das faturas e do cabaz de compras".O Governo quer também defender a competitividade das empresas italianas, numa altura em que outros países europeus já anunciaram medidas de apoio significativas, como a França e a Alemanha, apontou.Giorgietti, ministro do Desenvolvimento Económico do anterior Governo liderado por Mario Draghi e representante da ala moderada da Liga (extrema-direita) de Matteo Salvini, foi nomeado para o cargo há 10 dias pela nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.Graças a um excedente das receitas fiscais e à moderação da despesa, o défice público de Itália deverá descer para 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, depois de 7,2% em 2021, anunciou em setembro o Governo de Draghi.Em paralelo, a dívida pública também deve cair para 145,4% do PIB este ano, após ter ficado em 150,3% em 2021, permanecendo acima da média da zona euro.