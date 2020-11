Impasse na “bazuca” pode cair no colo de Portugal

Com o bloqueio imposto por Budapeste e Varsóvia à aprovação do pacote para a recuperação da União Europeia, é real o risco de se criar um impasse que atire a resolução do problema para a presidência semestral do Conselho da União, que Portugal assume a partir de 1 de janeiro.

