Inflação alemã abranda para 8,6% em dezembro

A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) alemão recuou em 1,4 pontos percentuais em dezembro, para os 8,6%, abaixo das expectativas dos economistas, que apontavam para um valor de 9,1%, indicou esta terça-feira o gabinete estatístico federal germânico (Destatis). Os dados são ainda provisórios.Esta é a segunda boa notícia para a maior economia europeia divulgada hoje, depois de ter sido revelado que o desemprego no país caiu inesperadamente em dezembro.A inflação média anual cifrou-se em 7,9% em 2022, indica ainda o Destatis.O índice harmonizado dos preços nos consumidores (IHPC), que permite a comparação com outros países, ficou em 9,6% em dezembro, enquanto a média anual foi de 8,7%.Os dados hoje divulgados mostram um abrandamento na subida dos preços da energia, cuja variação homóloga em dezembro foi de 24,4%, quando em novembro era de 38,7% e em outubro tinha atingido os 43%.Também nos produtos alimentares é visível uma desaceleração, com a subida homóloga a cifrar-se em 20,7%, contra os 21,1% de novembro.