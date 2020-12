Londres recua e desiste de legislação que violava acordo de saída da UE

Leia Também Bruxelas e Londres fazem último esforço com os dois lados em marcha atrás

O comité conjunto entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido chegou esta terça-feira a um consenso acerca dos pontos por resolver do acordo de saída já aprovado, com Londres a deixar cair a legislação sobre o mercado interno britânico que violava o acordo de saída já aprovado e que enquadrou legalmente a saída britânica da União concretizada no passado dia 31 de janeiro.As cláusulas em questão respeitavam em particular o protocolo para a Irlanda do Norte, que cria controlos aduaneiros no Mar da Irlanda."O Reino Unido irá retirar as cláusulas 44º, 45º e 47º da proposta de Lei do Mercado Interno, e não irá introduzir nenhuma provisão semelhante na lei de tributação", refere o comunicado conjunto do comité.A proposta de lei do Mercado Interno do Reino Unido visava substituir as normas europeias para o comércio entre as diferentes regiões do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) após a saída da UE e o Governo britânico procurava ter poderes para ignorar certas disposições que estavam no Acordo.Estavam nomeadamente em causa questões como o preenchimento de declarações de exportação ou controlos aduaneiros entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, a ilha onde se encontram a Inglaterra, Escócia e País de Gales.Devido a estas cláusulas, a Comissão Europeia, a 1 de outubro, tinha decidido dar início a um procedimento de infração contra o Reino Unido.O anúncio da retirada das cláusulas foi feito num comunicado onde o comité refere que a UE e o Reino Unido chegaram a um "acordo de princípio" sobre a implementação do acordo de saída da UE."Tenho prazer em anunciar que, graças ao trabalho árduo, Michael Gove e eu chegámos a um acordo de princípio em todos os temas relativos à implementação do acordo de saída. Isto irá garantir que [o acordo] estará totalmente operacional a partir de 01 de janeiro, incluindo o protocolo da Irlanda/Irlanda do Norte", escreveu Sefcovic, representante da UE no comité misto, na sua conta oficial na rede social Twitter.O comunicado conjunto refere que foi encontrado um acordo de princípio em áreas que vão do controlo de fronteiras às declarações de exportações ou fornecimento de medicamentos, sublinhando que "assegurar que o acordo de saída (…) está operacional no fim do período de transição" é uma questão "essencial".O ministro do Gabinete britânico e representante do Reino Unido no comité, Michael Gove, saudou o acordo, também através do Twitter."Contente de anunciar um acordo de princípio em todas as matérias do acordo de saída UE-Reino Unido. Obrigado a Maros Sefcovic e à sua equipa pela sua abordagem construtiva e pragmática", escreveu Gove no Twitter.O acordo de princípio hoje anunciado será agora submetido aos procedimentos internos tanto do Reino Unido como da UE que, uma vez terminados, permitirão a adoção, pelo comité conjunto, do acordo hoje anunciado, algo que, segundo o documento, deverá acontecer "nos próximos dias" e antes do final do ano.Naturalmente este é um passo no bom sentido e que permite encarar com maior otimismo as conversações em curso sobre a relação futura, mas essa negociação continua emperrada pelos mesmos três obstáculos (pescas, level playing field e "governance").Na ausência de um acordo (‘no deal’), a partir de 1 de janeiro de 2021 as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e com a aplicação de taxas aduaneiras e de controles alfandegários nas trocas bilaterais.