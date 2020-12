Brexit: Merkel avisa que UE está preparada para um não-acordo com o Reino Unido

No dia em que o primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson viaja para Bruxelas para um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, tido como decisivo para as negociações sobre a relação pós-Brexit entre Londres e Bruxelas, chega um aviso de Berlim: a União Europeia está preparada para um não-acordo.





O alerta foi deixado pela chanceler alemã, Angela Merkel, que sublinhou que os dois blocos devem encontrar uma forma de minimizar o risco de concorrência desleal entre os seus mercados, uma premissa para qualquer entendimento sobre as futuras relações comerciais.





Merkel refreou também as expectativas em torno do encontro, avisando que a reunião entre Boris Johnson e von der Leyen pode não gerar a clareza desejada antes do Conselho Europeu agendado para esta quinta e sexta-feira.





"Ainda há hipóteses de um acordo. Não acho que saberemos amanhã se terá sucesso ou não, não posso prometer isso ", disse a chanceler aos deputados alemães, citada pelo Financial Times. "Mas se houver condições do lado britânico que não possamos aceitar, estamos preparados para seguir um caminho sem acordo comercial".





Merkel sublinhou que a criação de um sistema para resolver as diferenças que poderão emergir em áreas como a legislação ambiental e do mercado de trabalho é "a grande questão para a qual precisamos de uma resposta satisfatória". "Temos de perceber como é que cada lado reagirá quando a situação legal na UE ou no Reino Unido mudar", afirmou. "Não podemos simplesmente dizer - não vamos falar sobre isso".





Merkel deixou claro que a União Europeia aceitará que o Reino Unido estabeleça o seu próprio caminho em termos de regulação, com a salvaguarda de que este tem de preservar a "igualdade de condições" de forma a evitar a concorrência desleal. Este é precisamente um dos pontos que tem travado progressos nas negociações, assim como a questão polémica dos direitos de pesca da UE nas águas do Reino Unido.





"Precisamos de igualdade de condições, não só para hoje, mas também para amanhã e depois de amanhã" e, para isso, "temos de chegar a um acordo sobre como o outro lado deve reagir quando o outro mudar a sua posição legal. Caso contrário, teremos condições de concorrência desleais", reiterou a governante.





Ao jantar desta noite, em Bruxelas, com o primeiro-ministro Boris Johnson, e a presidente da Comissão europeia Ursula Von der Leyen, deverão juntar-se os negociadores-chefe de ambos os lados, David Frost, do Reino Unido, e o seu homólogo da UE, Michel Barnier.