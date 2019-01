May baralhou e deu de novo, mas o Brexit continua sem solução à vista

A primeira-ministra acredita que o "mandato claro" que leva para Bruxelas a fim de renegociar os termos da saída será suficiente para os líderes europeus aceitarem o que até aqui sempre rejeitaram. UE insiste que as regras do jogo são as mesmas e que não existe margem para reabrir a negociação.