May impedida de levar a mesma proposta do Brexit a votos no Parlamento

John Bercow, o porta-voz da Câmara dos Comuns britânica, impediu Theresa May de levar o acordo do Brexit negociado com a União Europeia a votos no Parlamento pela terceira vez.



Bercow afirmou que tem havido muita especulação sobre outra votação, e que deputados tanto a favor como contra o Brexit lhe têm feito chegar as suas preocupações sobre votar o mesmo documento uma vez após outra.



"Esta é a minha conclusão: se o governo deseja apresentar uma nova proposta que não é nem a mesma, nem substancialmente o mesmo que foi apresentado a 12 de março, estaria de acordo com as regras", afirmou.

"O que o governo não pode fazer de forma legítima é voltar a submeter à Câmara [dos Comuns] a mesma proposta ou substancialmente a mesma proposta que a apresentada na semana passada e rejeitada por uma margem de 149 votos."



O porta-voz citou Erskine May, o documento que determina as regras do Parlamento britânico, em como um tema sobre o qual já houve uma decisão em substância não pode ser votado de novo.



Bercow recordou ainda que o primeiro voto estava marcado para 11 de dezembro. Depois, foi atrasado. "O adiamento não foi causado nem por mim, nem pela Câmara, mas pelo governo", defende o porta-voz. Ao todo, a proposta para o Brexit apresentada por May já foi rejeitada duas vezes.



Até agora, esperava-se uma nova votação esta terça-feira, dia 19.