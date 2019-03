O processo do Brexit assume cada vez mais contornos de novela e o desenrolar do enredo antecipa um desfecho infeliz. A primeira-ministra do Reino Unido formalizou o pedido de adiamento da saída da UE até 30 de junho, contudo Bruxelas parece discordar de tão curto período temporal.

A primeira-ministra britânica disse assumiu já esta manhã, no Parlamento, não estar preparada para pedir um adiamento mais prolongado do Brexit, opção vista como preferencial por Bruxelas. "Oponho-me a uma longa extensão [do artigo 50.º]", disse May assegurando, citada pela Reuters, que um adiamento extenso faria com que o parlamento britânico ficasse indefinidamente a discutir este processo, descurando outras questões relevantes para o Reino Unido.



Na carta, recorda as votações que há uma semana decorreram na Câmara dos Comuns e que, depois de chumbarem a segundo versão do acordo de saída da UE negociado com Bruxelas, determinaram o afastamento de um Brexit sem acordo e o pedido de adiamento agora formalizado.



May lamenta ainda que o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, tenha inviabilizado, esta segunda-feira, a sua pretensão de submeter o tratado jurídico que define os termos do divórcio a uma terceira votação. A exigência de Bercow de só aceitar nova votação mediante "alterações substanciais" ao acordo firmado entre Londres e Bruxelas tornou impossível aprovar um acordo de saída antes do Conselho Europeu que decorre amanhã e setxa-feira (21 e 22 de março).



Já chegou às mãos de Donald Tusk o pedido formal do Reino Unido para adiar a saída da União Europeia. A missiva endereçada por Theresa May ao presidente do Conselho Europeu solicita a extensão do artigo 50.º do Tratado de Lisboa até ao próximo dia 30 de junho, o que significa um pedido de adiamento de três meses face ao próximo dia 29 de março, a data ainda prevista na lei britânica para a concretização do Brexit.Este pedido é feito a apenas nove dias da data marcada para o Brexit e precisamente mil dias depois de em 2016 a maioria dos eleitores britânicos ter votado no referendo pela saída do bloco europeu.