Migrações: Bruxelas presta apoio de emergência a Itália de 9 milhões de euros

De acordo com o executivo comunitário, a assistência financeira abrangerá cerca de 42 mil pessoas nas regiões de Emilia-Romanha, Lázio, Ligúria, Toscânia e Sicília e será prestada atenção particular às necessidades das pessoas mais vulneráveis, incluindo mulheres e crianças.

Bruxelas sublinha que, com esta nova ajuda, ascende a 200 milhões de euros a assistência de emergência mobilizada pela Comissão para apoiar a gestão migratória em Itália, a que se somam os 653,7 milhões de euros atribuídos a Itália no quadro do Fundo para o Asilo, Migração e Integração e do programa nacional do Fundo de Segurança Internacional 2014-2020.