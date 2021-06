Ministros dos Transportes dos 27 buscam entendimento sobre Céu Único Europeu

Com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a presidir àquele que é o último Conselho de Transportes da presidência semestral portuguesa da UE, os 27 vão tentar acertar a posição comum -- para as negociações que se seguirão com o Parlamento Europeu -- relativamente à reformulação do regulamento sobre a implementação do Céu Único Europeu e a uma alteração do regulamento de base da Agência Europeia para a Segurança da Aviação.Entre outros pontos em agenda, o Conselho deverá adotar conclusões sobre a importância do transporte ferroviário para uma mobilidade mais sustentável -- outra das prioridades da presidência portuguesa no domínio dos Transportes -- e Pedro Nuno Santos deverá dar conta aos seus homólogos do estado da situação da proposta sobre regras da tributação rodoviária, a chamada Eurovinheta.Este Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia prosseguirá na sexta-feira no Luxemburgo na vertente de Telecomunicações -- uma reunião também presidida pelo ministro Pedro Nuno Santos -, estando a reunião de ministros da Energia agendada para 11 de junho.