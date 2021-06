Startup tenta convencer clientes a desistir dos carros

Leia Também Cascais compra à CaetanoBus dois autocarros movidos a hidrogénio em investimento de um milhão de euros

A ideia desta startup é simples: criar um serviço de transporte tão bom que o cliente nunca mais vai precisar de um carro. É nisto que a startup finlandesa MaaS Global Oy trabalha desde 2015. A empresa desenvolveu uma aplicação para smartphone, a Whim, que já está a ser usada em várias cidades europeias e em Tóquio. Na capital da Finlândia, 12% dos utilizadores já dizem que a app levou-os a abrir mão dos seus carros e outros tantos afirmam que planeiam fazer o mesmo.A MaaS Global, cuja lista de investidores investidores inclui a BP, Mitsubishi e Toyota, diz que a aplicação pode resolver a questão do congestionamento urbano e reduzir a poluição. As pesquisas mostram que viver num ambiente com ar mais limpo contribui para a felicidade e também para o bem-estar. A Finlândia, onde o serviço foi pioneiro, tem o melhor índice de qualidade do ar no mundo. Por coincidência, é também o país mais feliz do mundo.O CEO, Sampo Hietanen, diz que criar um mundo em que seja mais conveniente não ter carro próprio é uma maneira óbvia de reduzir as emissões de carbono no setor dos transportes. Só nos EUA, este setor é responsável por quase 30% do total de emissões de gases de efeito estufa, mais do que qualquer outro setor."Realisticamente, se queremos lidar com as emissões de CO2 do transporte, temos de encontrar uma maneira de preservar a liberdade de movimentos que um carro fornece", disse Hietanen em entrevista.A Whim, que acabou de fazer uma fusão com a Wondo, a rival espanhola fundada pela empresa de infraestrutura Ferrovial, oferece aos utilizadores a opção de planear e pagar uma viagem através de uma única app. A aplicação dá acesso a uma variedade de serviços, como scooters elétricas, bicicletas urbanas, transportes públicos e até táxis com preço fixo para curtas distâncias. Os serviços variam de cidade para cidade, tendo a app já 300 mil utilizadores em todo o mundo.Tanto a Whim como a Wondo funcionam como formas de planear viagens, sugerindo a melhor maneira de ir do ponto A ao ponto B e oferecem a opção de comprar viagens ou reservar veículos nas próprias apps. Além dos planos pré-pagos, a Whim tem assinaturas mensais - um modelo semelhante aquele que é oferecido pela Netflix.Mas os estudos recentes no Reino Unido e nos Países Baixos sugerem que as pessoas são demasiado apegadas ao carro próprio e que estes serviços tendem a atrair principalmente os passageiros que já utilizam os transportes públicos.A Whim está atualmente disponível em Helsínquia, Viena, Antuérpia, na região de Birmingham, no Reino Unido, e na área metropolitana de Tóquio. A aplicação foi lançada a 1 de junho na Suíça, send esta a primeira vez em que abrangerá um país inteiro.A Wondo opera em Madrid, tendo planos de expansão em Espanha e Portugal, segundo o CEO, Hietanen. A MaaS Global espera usar a rede existente da Ferrovial para, eventualmente, levar o seu serviço até aos Estados Unidos e América do Sul, depois de pôr na gaveta no ano passado os planos para inaugurar operações em Miami, Chicago e Vancouver.