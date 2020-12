Negociações para acordo pós-Brexit continuam com Reino Unido a fechar mais o país pela covid

Boris Johnson apresentou, este sábado, um novo plano de confinamento para Londres, para tentar conter uma nova estirpe do coronavírus, da qual o governo britânico já informou a Organização Mundial de Saúde, considerada de mais rápida transmissibilidade.

Com Londres praticamente fechada, também este novo confinamento pode trazer novo adiamento às negociações entre o Reino Unido e a União Europeia para o acordo comercial a partir de janeiro de 2021.

O prazo limite que estava em cima da mesa era o deste domingo.

Segundo a Bloomberg, os negociadores estão empenhados em concluir as conversações dentro de dias. Fontes citadas pela agência de notícias dizem que enquanto Boris Johnson apresentava as novas restrições no sábado, os negociadores aproximavam-se de um acordo. Mas é pouco provável que o atinjam este domingo, mas apontam para a possibilidade de tal acontecer antes do Natal.





As pescas continuam a ser o grande impasse de acordo, ainda que no seio das negociações, segundo a Bloomberg, haja confiança de que as divergências possam ser ultrapassadas. Segundo a Bloomberg, a Comissão ofereceu um acordo que levaria o bloco a perder 25% dos atuais 650 milhões de euros de pesca que obtém anualmente nas águas britânicas, oferta que foi rejeitada pelo Reino Unido que tem lutado para que a perda atinja os 60%.





A União europeia, por outro lado, reduziu o período de negociação de novo acordo para seis anos, contra os iniciais 10, mas o Reino Unido quer que isso aconteça em três anos.

As novas restrições

Este sábado, Boris Johnson anunciou novas restrições para Londres e sudeste de Inglaterra, impondo limitações na época natalícia.





Ao impor o confinamento, as pessoas abrangidas não podem sair da região com este nível de alerta. Nestas zonas as pessoas devem permanecer em casa, exceto para assuntos essenciais ou nos casos em que o teletrabalho não seja possível, como na construção e fábricas, tendo o Governo britânico estabelecido limitações para o natal, já que as famílias não se podem reunir com outros agregados.



O comércio não essencial fica, a partir deste domingo, encerrado nestas regiões.



O secretário de estado da Saúde (equivalente ao nosso ministro), Matt Hancock, já admitiu, citado pelo Guardian, que as restrições anunciadas no sábado poderão permanecer em vigor nos próximos dois meses, enquanto o processo de vacinação se desenrola.