Novas receitas da UE não chegam para pagar bazuca. O que está em causa?

São três as novas fontes de receita do orçamento da União Europeia (UE) que se espera que entrem em vigor, de forma gradual, nos próximos cinco anos: licenças de emissão, um imposto sobre os lucros das multinacionais e outra resultante do mecanismo de ajuste das emissões de carbono na fronteira. Mas essas novas receitas não chegam para pagar a dívida total da bazuca de apoio à retoma pós-covid. E o segundo cabaz de receitas, em que a Comissão Europeia está a trabalhar, terá de ser mais ambicioso dada a subida dos juros.