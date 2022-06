Parlamento alemão aprova aumento do salário mínimo em 400 euros

O Bundestag, parlamento alemão, reuniu-se esta sexta-feira para aprovar o aumento do salário mínimo no país. A proposta tinha sido uma das bandeiras do recém-eleito Chanceler, Olaf Scholz, durante a campanha.





A medida prevê um aumento de 2,18 euros por hora, estabelecendo o pagamento mínimo por hora em 12 euros. Este aumento vai significar uma subida de 400 euros para quem ganhe 1.700 euros de salário bruto, valor previsto até agora, já a partir de outubro.



O atual salário mínimo é de 9,82 euros por hora, valor que subirá para 10,45 euros já a 1 de julho e, a 1 de outubro, alcançará os 12 euros.



De acordo com o governo, mais de 6 milhões de pessoas recebem o salário mínimo no país. Com este aumento a Alemanha passa a ser o país da União Europeia com o segundo salário mínimo mais elevado, a seguir ao Luxemburgo.



O aumento do salário mínimo vem na sequência da divulgação de dados sobre a inflação da Alemanha que atingiu 7,9% em maio, a mais alta em quase 50 anos.



A Alemanha apenas institui o salário mínimo em 2015.