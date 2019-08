Pistas sobre o futuro do Brexit podem ser encontradas numa ilha muito distante

Do outro lado do mundo pode haver pistas sobre como o Reino Unido poderá gerir a saída da União Europeia sem um acordo.

O Reino Unido enfrentará um impacto sem precedentes no lado da oferta da economia, segundo o presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, com barreiras comerciais imediatas que afetarão as exportações. O único caso histórico relevante mencionado por Carney ocorreu com a Nova Zelândia, em 1973.