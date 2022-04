Polónia e Bulgária já estão a receber gás de países vizinhos. UE fala de chantagem da Rússia

A Polónia e a Bulgária já estão a receber gás natural de países vizinhos depois da Gazprom ter cortado o fornecimento, anunciou esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que classifica a atitude de uma "chantagem" sobre a União Europeia."Vamos assegurar que a decisão da Gazprom não vai afetar os cidadãos europeus", começou por indicar a líder do executivo comunitário numa conferência de imprensa ao início da tarde, anunciando que a Polónia e a Bulgária já estão a receber gás natural dos países vizinhos para evitar cortes no fornecimento.Para von der Leyen a decisão "não é uma surpresa", acusando o Kremlin de usar os combustíveis fósseis para tentar chantagear" a UE, garantindo que "a Comissão Europeia tem vindo a preparar-se, em estreita coordenação e solidariedade com os Estados-membros e os parceiros internacionais". E prometeu uma "resposta será imediata, unida e coordenada."A líder do executivo comunitário prometeu acelerar o plano para reduzir "significativamente" a "dependência dos combustíveis fósseis russos já este ano", lembrando o acordo com os EUA para "fornecer importações adicionais de gás natural neste ano e nos seguintes".Ursula von der Leyen anunciou ainda que os planos para acelerar a transição verde vão ser apresentados "em meados de maio". "Cada euro que investimos em energias renováveis ??e eficiência energética é um adiantamento para nossa futura independência energética", afirmou.