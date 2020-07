Regras de Bruxelas deviam medir fragilidade financeira

A recomendação é dos economistas do Bruegel: as regras do semestre europeu, aplicadas pela Comissão Europeia, deviam incluir a monitorização da fragilidade financeira das famílias. É que não são só os bancos frágeis que podem pôr em causa todo o sistema: famílias vulneráveis também.





