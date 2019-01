Santos Silva lamenta resultado e espera propostas de Londres

"Em primeiro lugar, lamento o resultado, que impede que o Reino Unido possa aprovar o acordo de saída que a sua equipa negocial acertou com a equipa negocial da UE a 27", disse Santos Silva à agência Lusa.

"E, evidentemente, esperamos que o governo britânico diga quais são as suas intenções o mais brevemente possível, porque cria-se assim um impasse e compete ao governo britânico dizer aos seus parceiros europeus o que tenciona fazer a seguir", acrescentou.

Questionado sobre quais podem ser os passos a dar, o ministro insistiu que "compete aos britânicos dizer o que querem fazer", frisando que "Portugal e os restantes Estados-membros têm mostrado uma enorme flexibilidade e uma enorme disponibilidade" para uma saída com "os menores efeitos negativos" "e ordenada".

Santos Silva reiterou, por outro lado, que Portugal apoiaria um eventual pedido britânico de prorrogação do prazo de negociações ou mesmo uma decisão de voltar atrás na decisão de sair da UE.

"Temos dito, desde o início, que do nosso ponto de vista o 'Brexit' é um evento negativo quer para UE quer para o Reino Unido [...] Mas muito mais negativo é que saída se faça de forma desordenada. Portanto, da nossa parte, da parte portuguesa, estamos inteiramente disponíveis para dar a nossa concordância se o Reino Unido pedir a prorrogação da saída ou se decidir reverter a sua própria vontade de sair", afirmou.

O ministro referiu, por outro lado, que para Portugal, o "chumbo" "significa a intensificação das preparações" para uma saída sem acordo.

Santos Silva referia-se ao plano de contingência do Governo português, cuja parte relativa aos direitos dos cidadãos foi aprovada no Conselho de ministro da semana passada e a parte relativa às empresas vai ser aprovada no Conselho de ministro da próxima quinta-feira.

O acordo de saída da União Europeia foi hoje rejeitado por uma maioria de 432 deputados no parlamento britânico, contra 202 votos a favor.