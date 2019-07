Silva Pereira eleito vice-presidente do Parlamento Europeu

O eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira foi eleito vice-presidente do Parlamento Europeu com 556 votos. O português foi o segundo vice-presidente a receber mais votos.

Pedro Silva Pereira vai ser um dos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. O eurodeputado socialista foi eleito com 556 votos, o que faz do português o vice do recém-eleito presidente do plenário europeu, David Sassoli, a receber mais votos, só atrás da irlandesa Mairead McGuiness.





Por sua vez, a irlandesa membro do Fine Gael (que integra o PPE) manter-se-á como primeira vice-presidente do Parlamento Europeu, posição que ocupa desde 2017.