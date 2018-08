UE aumenta excedente comercial com os EUA no primeiro semestre

A União Europeia, que foi alvo das tarifas de Trump na guerra comercial, aumentou as suas vendas para os Estados Unidos no primeiro semestre, ao mesmo tempo que reduziu as suas compras de bens norte-americanos.

Nos primeiros seis meses deste ano, o excedente comercial da União Europeia com os Estados Unidos aumentou para 66,9 mil milhões de euros, um valor que compara com 56,2 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2017.





A determinar este aumento esteve o crescimento de 3,9% das exportações de bens da União Europeia para os Estados Unidos, e a queda de 2,4% das importações de bens norte-americanos.