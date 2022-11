UE com "sérias preocupações" em relação ao Ato da Redução da Inflação dos EUA

Os membros da União Europa reconheceram a importância das ambições climáticas associadas ao projeto-lei, mas estão preocupados "com a forma como os incentivos financeiros estão desenhados", é o que se pode ler no documento que será enviado aos oficiais nos Estados Unidos. De acordo com a CNBC, a UE terá listado as nove provisões de crédito com as quais tem "sérias preocupações".



Esta não é a primeira vez que a UE tem demonstrado problemas com medidas deste género adotadas nos Estados Unidos. Margrethe Vestager, responsável pela Concorrência na União Europeia, já tinha afirmado no mês passado que "como princípio, não se deveriam adotar [estas medidas] contra amigos".



Fundamentalmente, a preocupação da União Europeia prende-se com potenciais barreiras comerciais para produtores de veículos elétricos. Para além da UE, também o Japão demonstrou preocupações em relação a este tipo de políticas.

A União Europeia está preocupada com o novo projeto de lei aprovado nos Estados Unidos, o Ato de Redução da Inflação. De acordo com um documento oficial visto pela CNBC, a UE revela que a nova medida quebra algumas regras de comércio internacional.O projeto foi aprovado em agosto e contém um valor recorde de 369 mil milhões de dólares em políticas relacionadas com o clima e energia. Entre as propostas, estão créditos para carros elétricos feitos nos Estados Unidos, bem como apoios a cadeias de fornecimento de baterias também em território norte americano.